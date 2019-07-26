شكرا لقرائتكم صور لإسلام جابر صفقة الزمالك الجديدة داخل مدرجات الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى، عن بعض الصور للاعب إسلام جابر صانع ألعاب الزمالك الجديد، خلال تواجده بمدرجات الأهلى، بعد انتقاله إلى القلعة البيضاء بشكل رسمى من مصر المقاصة لمدة خمس مواسم مقبلة.

إسلام جابر سبق وخاض جزء من مباراة ودية مع الشرقية للدخان أمام الأهلى فى 2016 وقام بالتقاط صور تذكارية فى ملعب التتش وبدأ مسيرة ناجحة بعد ذلك بالانتقال إلى مصر المقاصة ثم لعب قضى الموسم المنقضى معارا إلى الداخلية وتألق مع الفريق وانضم للمنتخب الوطنى.

وتواجد إسلام جابر فى مقر نادى الزمالك فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة وقام بالتوقيع على عقود انضمامه إلى القلعة البيضاء فى حضور مسئولى المقاصة بعد الموافقة بشكل رسمى على انتقاله إلى قلعة ميت عقبة ونستعرض فى التقرير التالى مجموعة من صور اللاعب خلال مسيرته.