شكرا لقرائتكم رائد الغامدي لاعباً للرائد 3 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرائد برئاسة فهد المطوع يوم الجمعة، تعاقده مع اللاعب رائد الغامدي 3 أعوام، قادما من صفوف فريق الباطن.

وبدأ الغامدي مشواره في الفئات السنية لأهلي جدة في عام 2013، ليلعب بعدها معارا إلى الخليج وأحد، قبل الانتقال للأخير ومنه إلى الباطن في الموسم الماضي.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر" أن اللاعب وقع على عقد مدته ثلاث سنوات دون الإفصاح عن قيمة التعاقد.