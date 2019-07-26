شكرا لقرائتكم نجاة أوزيل وكولاسيناك من هجوم بأسلحة بيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الخميس أن مسعود أوزيل وزميله في أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سياد كولاشيناتس تعرضا لهجوم بأسلحة بيضاء أثناء محاولة سرقة في شمال لندن.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن لاعب الوسط الألماني السابق كان يقود سيارته الفارهة، عندما حاصرها ملثمون على دراجة نارية.

وأظهر مقطع فيديو مصور المدافع البوسني كولاشيناتس، الذي كان إلى جوار زميله، خارج السيارة يقاوم المهاجمين.

وظهر أوزيل في صورة يتحدث إلى الشرطة خارج مطعم تركي، بينما قالت الصحيفة إن العاملين في المطعم هرعوا لنجدة اللاعبين.

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وقال شاهد عيان "بدا أوزيل مذعورا تماما مثل أي شخص يتعرض لمثل هذا الموقف بعد مطاردة المهاجمين له. بدا وكأنه يحاول إنقاذ حياته".

وقال أرسنال إن لاعبيه بخير والحادث يتم التعامل معه على أنه "شأن خاص".

وقالت الشرطة إنها تحركت عقب وصول بلاغ بمحاولة سرقة بعد الساعة 1700 بالتوقيت المحلي.

وأضاف متحدث باسم الشرطة "المشتبه بهم كانوا على متن دراجات نارية وحاولوا سرقة رجل كان يقود سيارة".