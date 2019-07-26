لاسارتى يفكر في تغيير التشكيل أمام الزمالك في جميع الخطوط بقمة 118

من المقرر ان يشهد استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية بعد غدٍ الأحد لقاء الأهلي مع الزمالك بالقمة 118 في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، والتي توج بها الأهلي رسميًا عقب فوزه على المقاولون الأربعاء الماضي بثلاثية مقابل هدف واحد، واستطاع رفع رصيده إلى 77 نقطة.

وهناك نية للجهاز الفني للأحمر بقيادة لاسارتي في إشراك أحمد فتحي بالجبهة اليمني بدلا من محمد هاني، لاعتباره الجوكر صاحب خبرات كبيرة ولديه قدرة تحمل للضغط العصبي الكبير الذي تشهده لقاءات القمة، في حين يري البعض بضرورة الإبقاء على هاني في هذه الجبهة لقدرته في أداء الشقين الهجومي والدفاعي بنفس المستوى.

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ومن جانبه يدرس لاسارتي إعادة صالح جمعة لمركز صانع الألعاب أمام الزمالك، حيث انه لم يظهر بالمستوى المنتظر منه في مباراة المقاولون.