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لاسارتي ينوي تغير تشكيل الأهلي بالقمة 118

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ينوي المدير الفني للنادي الأهلي مارتن لاسارتى لإجراء مجموعة من التغييرات فى تشكيل الفريق الأحمر في مباراته ضد الزمالك حيث انه من المقرر لقاء هما معا بعد غد الأحد بالجولة الأخيرة من الموسم الحالي 2018 / 2019.

حيث يدخل الأحمر القمة 118 بجاهزية تامة من حيث تواجد كافة اللاعبين، خاصة بعد عودة ياسر إبراهيم لخط الدفاع في المباراة القادمة، عقب غيابه عن لقاء المقاولون العرب الأخير.

الجدير بالذكر ن لقاء الأهلي مع الزمالك بالقمة 118 سيقام  على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية مساء بعد غدٍ الأحد في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، والتي يعد الأهلي قد توج بها رسميًا عقب الفوز على المقاولون مساء الأربعاء الماضي بثلاثية مقابل هدف وحيد، والذي رفع رصيده بعدها إلى 77 نقطة بفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه.

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