لاسارتي ينوي تغير تشكيل الأهلي بالقمة 118

ينوي المدير الفني للنادي الأهلي مارتن لاسارتى لإجراء مجموعة من التغييرات فى تشكيل الفريق الأحمر في مباراته ضد الزمالك حيث انه من المقرر لقاء هما معا بعد غد الأحد بالجولة الأخيرة من الموسم الحالي 2018 / 2019.

حيث يدخل الأحمر القمة 118 بجاهزية تامة من حيث تواجد كافة اللاعبين، خاصة بعد عودة ياسر إبراهيم لخط الدفاع في المباراة القادمة، عقب غيابه عن لقاء المقاولون العرب الأخير.

الجدير بالذكر ن لقاء الأهلي مع الزمالك بالقمة 118 سيقام على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية مساء بعد غدٍ الأحد في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، والتي يعد الأهلي قد توج بها رسميًا عقب الفوز على المقاولون مساء الأربعاء الماضي بثلاثية مقابل هدف وحيد، والذي رفع رصيده بعدها إلى 77 نقطة بفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه.

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