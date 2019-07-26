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حرس الحدود يضم عمرو الحلوانى رسمياً لمدة موسمين مقبلين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود أن النادي تعاقد مع عمرو الحلواني الظهير الأيسر لفريق إنبى لمدة موسمين مقبلين فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

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وأوضح المدير الفنى لحرس الحدود أن الحلواني يتواجد حاليا في معسكر الفريق المقام بالإسكندرية استعدادا للموسم الجديد، متابعاً أن اللاعب إضافة لحرس الحدود في الفترة الحالية وسيكون له دور مع الفريق في الفترة المقبلة.

 

وكان الحلواني رحل عن صفوف إنبى في الفترة الأخيرة بعد الاتفاق مع مسؤولي النادي البترولي على الرحيل وانضم لحرس الحدود خاصة فى ظل العلاقة القوية التى تربطه بطارق العشرى حيث تألق من قبل تحت قيادته فى إنبى.

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