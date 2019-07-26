سوبر كورة.. لاسارتى يغير تشكيل الأهلى فى القمة 118

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النية داخل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتى لإجراء تغييرات فى تشكيل الفريق الأحمر فى مباراته ضد الزمالك والمقرر لها بعد غد الأحد فى الجولة الأخيرة من الموسم الحالى 2018 / 2019.
ويدخل الأهلي القمة 118 بالقوة الضاربة في ظل جاهزية كل اللاعبين وعدم وجود عناصر مؤثرة غائبة أو موقوفة، خاصة بعد عودة ياسر إبراهيم لخط الدفاع في المباراة القادمة، والذي غاب عن لقاء المقاولون العرب الأخير.
ويلتقي الأهلي مع الزمالك بالقمة 118 مساء بعد غدٍ الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز الذي توج به الأحمر رسميًا بعد الفوز على المقاولون مساء الأربعاء الماضى بثلاثية مقابل هدف وحيد، ورفع رصيده من النقاط إلى 77 نقطة متفوقا بخمس نقاط كاملة عن أقرب منافسيه.
ويفكر لاسارتى فى تغيير التشكيل أمام الزمالك فى جميع الخطوط بداية من الدفاع حتى الهجوم، لمعرفة التفاصيل اضغط هنا
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