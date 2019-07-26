شكرا لقرائتكم خبر عن حمودي يقاطع تدريبات المٌستبعدين انتظاراً لتفعيل قرار "الرحيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انقطع أحمد حمودي لاعب الأهلى عن الانتظام في تدريبات الفريق الحالية انتظاراً لتفعيل قرار الرحيل عن القلعة الحمراء في غضون اليومين المقبلين.

وحصل حمودي على الضوء الأخضر من إدارة الاهلي بالرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما غاب عن حسابات الجهاز الفني طوال الفترة الماضية لأسباب فنية.

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ولم يتواجد حمودي في تدريبات اللاعبين المُستبعدين عن معسكر الفريق بالإسكندرية حيث يؤدي الغائبون عن المعسكر تدريبات يومية على ملعب التتش لكن حمودي لم يُشارك فيها إنتظاراً لإعلان الرحيل بشكل رسمي والانتقال لأحدى الأندية التى تتفاوض معه حالياً.

ويُقيم فريق الاهلي حالياً معسكراً بالاسكندرية حيث خاض الفريق مباراة المقاولون العرب أول أمس ، الأربعاء، وفاز فيها 3/1 التى حسم الأحمر بعدها لقب الدوري ثم سيلعب الأهلي مع الزمالك بعد غد في ختام بطولة الدوري.