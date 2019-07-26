- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إسلام جابر من مدرجات الأهلى إلى لاعب فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة لإسلام جابر صانع ألعاب الزمالك الجديد فى مدرجات الأهلى، بعد انتقاله إلى القلعة البيضاء بشكل رسمى من مصر المقاصة لمدة خمس مواسم مقبلة.
إسلام جابر سبق وخاض جزء من مباراة ودية مع الشرقية للدخان أمام الأهلى فى 2016 وقام بالتقاط صور تذكارية فى ملعب التتش وبدأ مسيرة ناجحة بعد ذلك بالانتقال إلى مصر المقاصة ثم لعب قضى الموسم المنقضى معارا إلى الداخلية وتألق مع الفريق وانضم للمنتخب الوطنى.
وتواجد إسلام جابر فى مقر نادى الزمالك فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة وقام بالتوقيع على عقود انضمامه إلى القلعة البيضاء فى حضور مسئولى المقاصة بعد الموافقة بشكل رسمى على انتقاله إلى قلعة ميت عقبة ونستعرض فى التقرير التالى مجموعة من صور اللاعب خلال مسيرته.
الصورة المتداولة لإسلام جابر
إسلام جابر مع الشرقية للدخان فى ملعب التتش
إسلام جابر مع المقاصة
إسلام جابر فى ملعب الأهلى
إسلام جابر مع المعلم حسن شحاتة
إسلام جابر فى المنتخب
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. إسلام جابر من مدرجات الأهلى إلى لاعب فى الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.