شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بإسبانيا يحفز لاعبى منتخب كرة اليد للشباب قبل مواجهة فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصطفى شوقي رئيس بعثة منتخب مصر لكرة اليد للشباب بإسبانيا عن مؤازرة عمر سليم سفير جمهورية مصر العربية بإسبانيا للفريق وتوفير كل المتطلبات قبل مواجهة فرنسا غدا فى الدور قبل النهائى للبطولة.

وتأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية، ويلتقى فى السادسة مساء غدًا ، السبت، مع فرنسا فى نصف نهائى البطولة.

كشف شوقي في تصريحات لقناة TIME SPORTS السفير المصري بإسبانيا دائم الإتصال بالبعثة والتأكيد على حل أى أزمة تواجه البعثة.

كان منتخب شباب اليد تأهل إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 ثم تخطى المنتخب الوطنى نظيره منتخب النرويج وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق ألفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثانى لقاءاته بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة ألفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32.