شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يُخطر الزمالك برفضه الدخول فى صفقة تبادلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك، مسئولى النادى الأبيض، رفضه الدخول في صفقات تبادلية في الفترة الحالية للرحيل عن النادي الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية.

وتلقى محمد إبراهيم تأكيدات من وكلاء اللاعبين إن الزمالك يسعى لضم الغانى جون أنطوى مهاجم المقاصة في صفقة تبادلية مع النادى الأبيض تقضى بانتقاله إلى الفريق الفيومى وهو ما رفضه اللاعب بشكل نهائى وقال للوكلاء إنه لن ينتقل فى أية صفقات تبادلية.

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وكان محمد ابراهيم تلقى عرضا من نادي الفجيرة الإماراتي في الفترة الماضية إلا إنه تعثر انتقاله للنادى الإماراتى كما تلقى عددا من العروض المحلية أبرزها من الإسماعيلى كما أن مسئولو المقاصة قد أوضحوا موقفهم بشكل رسمى خلال الفترة الماضية إنه لن يوافق على دخول أنطوى فى صفقة تبادلية مع الزمالك وإنه سيتم الحصول على مقابل مالى لحسم الصفقة دون إدخال أية لاعبين فى الصفقة.