شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: نرفض أى صفقات تبادلية.. ومحمد إبراهيم إضافة لأى فريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عصام سراج، مدير التعاقدات بنادى مصر المقاصة، أن الفريق الفيومى لن يدخل فى أى صفقات تبادلية خلال الميركاتو الجارى.

وأضاف سراج، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن محمد إبراهيم صانع ألعاب نادى الزمالك لاعب مخضرم وإضافة لأى فريق، وأن الفريق الفيومى يحترم تركيزه حالياً فى مباراة القمة وينتظر تحديد موقفه بعد لقاء الأهلي والزمالك الأحد المقبل.

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من ناحية أخرى، اختار الجهاز الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة 30 لاعبا للدخول في معسكر مغلق الأحد المقبل بالإسكندرية، ضمن المرحلة الثانية لفترة الإعداد للموسم الكروى الجديد.

واللاعبون المختارون للمعسكر هم: أحمد عادل عبدالمنعم -محمود حمدي - محمد كوكو - بلتاجي سمير لحراس المرمى و أحمد مودي - شريف حازم - محمد دبش - عاصم سعيد - احمد ياسين -احمد صبيحة- حسني فتحي - عصام صبحي - أحمد محسن - هاني سعيد - خالد اوتشو - محمد توني - مصطفى شبيطة - صلاح ريكو - ميدو جابر - اسلام جابر – باولن فوافي - محمد مسعد - شيملس بيكلي - محمد رمضان - صلاح عاشور - عبدالله مجدي - جون انطوي - ايدو موسيس - صلاح امين – محمد دسوقي.