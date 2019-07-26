شكرا لقرائتكم خبر عن نيبوشا يتمسك بضم معروف يوسف للصفاقسى التونسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد نادي الصفاقسي التونسي مفاوضاته مع النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك لضمه في الموسم المقبل بناء على طلب المونتينجري نبيوشا يوفوفيتش المدير الفني الجديد للصفاقسى.
وكان نبيوشا ضم اللاعب معه لصفوف الشرطة العراقي الذي كان يتولى تدريبه الموسم الماضي وتألق معروف في الدوري العراقي وساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري.
وينتظر النادي التونسي ونيبوشا رد الزمالك على طلب ضم معروف يوسف في الفترة المقبلة سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائى وكان نيبوشا قد درب الفريق الأبيض فى وقت سابق قبل أن يرحل ويعود لقيادة الفيصلى الأردنى ومنه إلى الشرطة العراقى ثم الصفاقسى التونسى.
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