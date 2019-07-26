شكرا لقرائتكم خبر عن نيبوشا يتمسك بضم معروف يوسف للصفاقسى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد نادي الصفاقسي التونسي مفاوضاته مع النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك لضمه في الموسم المقبل بناء على طلب المونتينجري نبيوشا يوفوفيتش المدير الفني الجديد للصفاقسى. وكان نبيوشا ضم اللاعب معه لصفوف الشرطة العراقي الذي كان يتولى تدريبه الموسم الماضي وتألق معروف في الدوري العراقي وساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري. Advertisements وينتظر النادي التونسي ونيبوشا رد الزمالك على طلب ضم معروف يوسف في الفترة المقبلة سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائى وكان نيبوشا قد درب الفريق الأبيض فى وقت سابق قبل أن يرحل ويعود لقيادة الفيصلى الأردنى ومنه إلى الشرطة العراقى ثم الصفاقسى التونسى.

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