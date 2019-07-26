شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة : لن يُسمح بدخول أكثر من 30 فرد فى قمة الأهلي و الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك مسئولو اتحاد الكرة بتواجد 30 فرد فقط فى لقاء الأهلي و الزمالك المقرر له الأحد المقبل فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز . يستضيف الأهلي فريق الزمالك فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب فى لقاء تحصيل حاصل بعد فوز الأهلي بلقب الدورى رسمياً و إحتلال الزمالك للمركز الثاني بصفة رسمية. أكد مسئولو الجبلاية أنه لن يتم السماح إلا بحضور 15 فرد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي و مثلهم من مجلس الزمالك و الإدارات التنفيذية أسوة بما حدث فى الدور الأول من مباراة الدوري إلى جانب الإعلاميين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة : لن يُسمح بدخول أكثر من 30 فرد فى قمة الأهلي و الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.