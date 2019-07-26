شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مصر للتأمين يتوج بطلا لكأس مصر للشطرنج لفرق الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج نادي مصر للتأمين ببطولة كأس مصر للشطرنج التي أختتمت في نقابة المهندسين بالقاهرة بعد الفوز الصعب 3.5 مقابل 2.5 على نادي الشركة الشرقية إيسترن كومباني بعد مباراة مثيرة ومتكافئة.

وشهدت المباراة لأول مرة مشاركة 4 جراند ماسترز منهم ثلاثة مع نادي مصر للتأمين الذي جمع بطولتي الدوري والكأس 2019 في أول عام له في دوري الأضواء

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وكان نادي الشركة الشرقية الأقرب للفوز في نهائي الكأس بعد تقدمه 2.5 مقابل نصف نقطة، لكن لاعبو مصر للتأمين بقيادة عبد الرحمن هشام وأدهم فوزي وحاتم إبراهيم نجحوا في حصد ثلاث انتصارات صعبة ليتوج نادي مصر للتأمين باللقب



كاس مصر للشطرنج