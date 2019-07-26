شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الإسماعيلي بالبطولة العربية قبل القرعة ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق مساء السبت بالعاصمة المغربية "الرباط" قرعة كأس العرب للأندية الأبطال في مسماها الجديد " كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال " بمشاركة الاسماعيلي و الإتحاد السكندري المصري .
و وضع الاتحاد العربي لكرة القدم الإسماعيلي في التصنيف الاول بالقرعة حيث يشارك للمرة الثانية على التوالي بالبطولة في نسختها الجديدة.
و يبرز التقرير التالي ما قدمه الاسماعيلي خلال النسخة الماضية و التي اقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الابطال.
- شارك الاسماعيلي في اربع مباريات بالبطولة احرز لاعبوه هدفين و استقبلت شباكها مثلهما .
- حسمت مواجهات الاسماعيلي ضربات الجزاء الترجيحية حيث تخطى دور ال "٣٢" و تم اقصاؤه من دور ال"١٦" بضربات الترجيح أيضا.
- واجه الاسماعيلي الكويت الكويتي بدور ال ٣٢ و فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين لمحمد الشامي و و كريستوفر ميندوجا .
- تخطى الاسماعيلي مباراة العودة بالكويت بعد تلقيه هدفين عن طريق جمعة السعيد و فهد الهاجري و حسم اللقاء ضربات الجزاء الترجيحية بعد تصدي الحارس عصام الحضري لركلتي جزاء .
- واجه الاسماعيلي الرجاء المغربي بدور ال "١٦" و انتهت مباراتي الذهاب و العودة بالتعادل السلبي و خرج الاسماعيلي في المغرب بركلات الجزاء الترجيحية بعد اهدار حسني عبد ربه و طارق طه .
- خاض الاسماعيلي مواجهات دور ال ٣٢ تحت قيادة الجزائري خير الدين مضوي بينما تولى جورفان فييرا الادارة الفنية للدراويش خلال مواجهات دور ال ١٦ امام الرجاء المغربي .
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قدم الإسماعيلي بالبطولة العربية قبل القرعة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.