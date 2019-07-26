شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الإسماعيلي بالبطولة العربية قبل القرعة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق مساء السبت بالعاصمة المغربية "الرباط" قرعة كأس العرب للأندية الأبطال في مسماها الجديد " كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال " بمشاركة الاسماعيلي و الإتحاد السكندري المصري .

و وضع الاتحاد العربي لكرة القدم الإسماعيلي في التصنيف الاول بالقرعة حيث يشارك للمرة الثانية على التوالي بالبطولة في نسختها الجديدة.

و يبرز التقرير التالي ما قدمه الاسماعيلي خلال النسخة الماضية و التي اقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الابطال.

- شارك الاسماعيلي في اربع مباريات بالبطولة احرز لاعبوه هدفين و استقبلت شباكها مثلهما .

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- حسمت مواجهات الاسماعيلي ضربات الجزاء الترجيحية حيث تخطى دور ال "٣٢" و تم اقصاؤه من دور ال"١٦" بضربات الترجيح أيضا.

- واجه الاسماعيلي الكويت الكويتي بدور ال ٣٢ و فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين لمحمد الشامي و و كريستوفر ميندوجا .

- تخطى الاسماعيلي مباراة العودة بالكويت بعد تلقيه هدفين عن طريق جمعة السعيد و فهد الهاجري و حسم اللقاء ضربات الجزاء الترجيحية بعد تصدي الحارس عصام الحضري لركلتي جزاء .

- واجه الاسماعيلي الرجاء المغربي بدور ال "١٦" و انتهت مباراتي الذهاب و العودة بالتعادل السلبي و خرج الاسماعيلي في المغرب بركلات الجزاء الترجيحية بعد اهدار حسني عبد ربه و طارق طه .

- خاض الاسماعيلي مواجهات دور ال ٣٢ تحت قيادة الجزائري خير الدين مضوي بينما تولى جورفان فييرا الادارة الفنية للدراويش خلال مواجهات دور ال ١٦ امام الرجاء المغربي .