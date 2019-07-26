للمرة السادسة.. شباب اليد في مربع الذهب لإحياء إنجاز عمره 26 عاماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

واصل منتخب مصر للشباب لكرة اليد، انتصاراته ببطولة العالم المقامة مؤخرا بإسبانيا، بعد تغلبه على النرويج بنتيجة 29-27، في دور الثمانية للبطولة، ليضع نفسه ضمن المربع الذهبي.

يعد تأهل منتخب الشباب إلى نصف نهائي مونديال اليد، هو الظهور السادس لكرة اليد المصرية في المربع الذهبي للبطولة.

تأهل منتخب مصر للشباب إلى نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد خمس مرات من قبل كانت أعوام 93و 99 و2009و 2011و 2015.

كان أول ظهور لمنتخب مصر في مونديال اليد للشباب في النسخة الرابعة التي أقيمت عام 1983 في فنلندا، ووقتها لم يتأهل المنتخب المصري إلى المربع الذهبي واكتفى الفريق باحتلال المركز الثاني عشر في ظهوره الأول بالمونديال.

اللقب الأوحد

تأهل منتخب الشباب للمربع الذهبي لبطولة العالم لكرة اليد، للمرة الأولى في تاريخه بنسخة 1993 التي أقيمت بالقاهرة، أنذاك، وواصل المنتخب طريقه للمباراة النهائية، حتى توج باللقب للمرة الوحيدة في تاريخه بعد تغلبه على منتخب الدنمارك بنتيجة 22-19، في نهائي المونديال.

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الميدالية البرونزية

وتأهل منتخب مصر للمرة الثانية إلى نصف نهائي مونديال الشباب، في نسخة 1999 التي أقيمت بقطر، وخسر منتخب الشباب أمام السويد بنصف النهائي أنذاك بنتيجة 23-21، ثم تغلب على فرنسا بنتيجة 32-31، ليحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية بالمونديال.

وفي نسخة 2009 التي أقيمت بالقاهرة، تأهل منتخب الشباب للمربع الذهبي للمرة الثالثة، بعد غياب 10 سنوات، منذ تأهلها في نسخة 1999، ولم ينجح المنتخب أنذاك في العبور للنهائي بعد خسارته أمام الدنمارك بنتيجة 21-27، لكن المنتخب لم ينجح في التواجد ضمن الثلاثة الأوائل، بعد الخسارة أمام سلوفينيا بنتيجة 24-35، لتحتل مصر المركز الرابع في المونديال.

وواصل منتخب الشباب حضوره في المربع الذهبي للمرة الرابعة في تاريخه، خلال مشاركته ببطولة 2011 التي أقيمت باليونان، لكن المنتخب اصطدم بالمنتخب الألماني بطل تلك النسخة، في نصف نهائي البطولة ليخسر أمامه بفارق هدف واحد بنتيجة 24-25، وخسر المنتخب المصري مباراة المركز الثالث أمام شقيقه التونسي بنتيجة 18-24، ليكتفي منتخب مصر بالمركز الرابع في البطولة.

وتواجد منتخب مصر للمرة الخامسة في تاريخه بالمربع الذهبي لمونديال اليد للشباب في نسخة 2015، التي أقيمت بالبرازيل، وفي هذه البطولة، توقفت مسيرة المنتخب المصري عند نصف نهائي، بعد الخسارة أمام بطل تلك النسخة المنتخب الفرنسي بنتيجة 30-32، وكان المنتخب قريبا من تحقيق الميدالية البرونزية لكنه خسر أمام المنتخب الألماني بنتيجة 34-35 بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى الأوقات الإضافية، لينهي المنتخب البطولة في المركز الرابع.

وبالنظر إلى نتائج مصر عندا تأهلها إلى المربع الذهبي خلال مشاركاتها بمونديال اليد للشباب، نجد أنها حققت البطولة مرة واحدة، والمركز الثالث مرة واحدة، وحصلت على المركز الرابع 3 مرات.

فهل ينجح الجيل الحالي لمنتخب الشباب في الوصول إلى منصة التتويج وحصد ميدالية جديدة لمصر في تاريخ مشاركاتها ببطولة العالم لكرة اليد للشباب؟