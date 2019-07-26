مصدر يكشف لمصراوي عقبة وحيدة تقف في طريق الزمالك لضم لاعب دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر مسؤول في نادي الزمالك، إن إدارة النادي أنهت الاتفاق مع محمد عبد العاطي، لاعب خط الوسط بنادي وادي دجلة لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية، مضيفًا أنه هناك عقبة وحيدة تقف في طريق إتمام هذه الصفقة.

محمد عبد العاطي، صاحب الـ 23 سنة، شارك مع دجلة في 24 مباراة بالموسم الماضي ببطولتي الدوري والكأس؛ حيث صنع هدفين لزملائه خلال 2154 دقيقة لعب.

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وأشار المصدر ذاته ـ في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة ـ إلى أن الاتفاق بين الزمالك ووادي دجلة كان حصول الأخير على مبلغ مادي بالإضافة إلى ضم عماد فتحي لصفوفهم بصورة نهائية.

وأتم المصدر حديثه بالإشارة إلى أن الصفقة توقفت خلال الساعات الماضية في ظل رغبة نادي سموحة ضم عماد فتحي حسبما وعدهم رئيس الزمالك لذا ينتظر مسؤولو وادي دجلة ماذا سينتهي عليه أمر عماد لإنهاء كل تفاصيل الصفقة.

يُذكر أن مصدر من وادي دجلة قد أشار في تصريحات سابقة ليلا كورة إلى دخول نادي بيراميدز في مفاوضات أيضًا لضم اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الجارية.