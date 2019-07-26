نيبوشا لمصراوي: أنتظر رد الزمالك بخصوص ضم لاعبه للصفاقسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال المدرب المونتينجري نبيوشا يوفوفيتش، المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي، إنه متمسك بالحصول على خدمات النيجيري معروف يوسف لاعب وسط فريق الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار نبيوشا ـ في تصريحات خاصة لمصراوي ـ اليوم الجمعة ، إلى أنه يتمنى ضم معروف يوسف وينتظر رد الزمالك على طلب التعاقد مع اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي.

وكان نبيوشا ـ الذي سبق ودربّ الزمالك ـ قد ضم اللاعب معه لصفوف الشرطة العراقي الذي كان يتولى تدريبه الموسم الماضي وتألق معروف في الدوري العراقي وساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري.