نيبوشا لمصراوي: أنتظر رد الزمالك بخصوص ضم لاعبه للصفاقسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قال المدرب المونتينجري نبيوشا يوفوفيتش، المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي، إنه متمسك بالحصول على خدمات النيجيري معروف يوسف لاعب وسط فريق الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشار نبيوشا ـ في تصريحات خاصة لمصراوي ـ اليوم الجمعة ، إلى أنه يتمنى ضم معروف يوسف وينتظر رد الزمالك على طلب التعاقد مع اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي.
وكان نبيوشا ـ الذي سبق ودربّ الزمالك ـ قد ضم اللاعب معه لصفوف الشرطة العراقي الذي كان يتولى تدريبه الموسم الماضي وتألق معروف في الدوري العراقي وساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري.
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