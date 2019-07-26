"لن أعتذر والزمالك في قلبي".. أول تعليق لجمال عبدالحميد بعد فوز الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

رفض جمال عبدالحميد نجم الزمالك التاريخي الاعتذار عن توقعه بفوز ناديه ببطولة الدوري الممتاز وذلك بعد تتويج الأهلي رسميا باللقب.

وقال جمال عبدالحميد فى السابع من مارس الماضي في تصريحات تليفزيونية "الزمالك بطل الدوري ولو الأهلي فاز باللقب أبقى ماعنديش فكرة ومالعبتش كرة".

وبرر عبدالحميد فشل توقعه بعد فوز الأهلي بالدوري "الزمالك من أول الدوري وحتى مارس الماضي كان يسير بصورة ممتازة ومستقرًا فنياً مع كريستيان جروس المدير الفني".

Advertisements

وتابع "حدث تحول برحيل جروس العمود الفقري للنادي وبالتالي فقد الفريق الاستقرار".

وأنهى "الزمالك أهدر أسهل بطولة دوري".

وتوج الأهلي رسميا ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون 3-1 مساء الأربعاء الماضي.