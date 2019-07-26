القمة 118.. يونس: الفوز على الأهلي والكأس لمصالحة الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قال أيمن يونس مهاجم الزمالك السابق إن ناديه عليه التفكير فيما هو قادم ووضع بطولة كأس مصر كهدف اساسي بالإضافة إلى الفوز عى الأهلي. سيواجه الأهلي بطل الدوري المصري نظيره الزمالك صاحب المركز الثاني في القمة 118 يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية بختام المسابقة المحلية. وأضاف يونس لقناة "أون سبورت" أن الزمالك أسعد جماهير للفوز ببطولة الكونفيدرالية وعليه أن يستجمع قوته بعد خسارة ببطولة الدوري. Advertisements وتابع يونس "مباراة الأهلي والزمالك هي بطولة خاصة والفوز فيها معنوي ويعطي الفريق دفعة قوية للفوز بالبطولة الثالثة". الزمالك كان قد فاز ببطولة الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه على حساب نهضة البركان المغربي بالإضافة إلى الفوز ببطولة السوبر المصري السعودي. وأنهى يونس" الكرة مكسب وخسارة وفقد الدوري ليس نهاية المطاف، مبروك للأهلي الدوري ومبروك للزمالك الكونفيدرالية".

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