القمة 118.. متعب: الفوز على الزمالك يعطي حافزا للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، أن فوز المارد الأحمر على الزمالك في مباراة القمة المقبلة سيعطي حافزا للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد (2019-2020).

وسيواجه الأهلي بطل الدوري المصري نظيره الزمالك صاحب المركز الثاني في القمة 118 يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية بختام المسابقة المحلية.

وقال متعب، في تصريحات هاتفية لقناة "الأهلي" عصر اليوم الجمعة: "مباراة القمة تبقى لها أهمية خاصة عند الأهلي والزمالك، وجمهور كلا الناديين يتمنى الفوز بها".

وأضاف: "من الجيد أن ينهي الأهلي الدوري بالفوز على منافسه المباشر والأفضل في مصر وإفريقيا معه، لبدء الموسم المقبل بدوافع جديدة مما يعطي حافزا قويا للاعبين".

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وأوضح: "الدوري لم ينته بعد، يتبقى مباراة مع ناد كبير، وتحدثت مع أكثر من لاعبا هاتفيا من أجل الاستعداد جيدًا للمباراة، وأهم ما يميز الأهلي هو احترام المنافس".

وانتقل متعب للحديث عن حسين الشحات بعد تسجيله هدفين أمام المقاولون العرب قائلا: "انضم للأهلي في ظروف صعبة وتعرض لضغوط كبيرة بسبب قمة الصفقة".

وأتم: "لعب الشحات بارتياح كبير أمام المقاولون، وسيظهر بشكل أفضل في الموسم المقبل بعد خوض فترة الإعداد، خاصةً أنه يتمتع بإمكانيات كبيرة ويستحق أن يمثل الأهلي".

يُذكر أن الشحات (27 عاما) انتقل للأهلي قادما من العين الإماراتي خلال شهر يناير الماضي، في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي الأحمر.