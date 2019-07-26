سانيه يريد الرحيل.. غوارديولا يتخذ هذا القرار

أعلن المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، أنه غير غاضب من سعي نادي بايرن ميونخ الألماني إلى ضم ليروي سانيه، نجم النادي الإنجليزي والمنتخب الألماني.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يشعر بخيبة أمل محتملة حيال استمرار سعي البايرن لضم سانيه، قال المدير الفني السابق للنادي البافاري (2016-2013) في مدينة يوكوهاما اليابانية اليوم الجمعة: “أنا أحب بايرن ميونخ وأقدره جداً، فقد أعطاني فرصة مذهلة للعمل في ألمانيا”.

وأضاف غوارديولا أن البايرن يتطلع إلى ضم سانيه (23 عاماً).

وحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن المدير الرياضي للبايرن، حسن صالح حميديتش، قد بدأ مفاوضات مع سانيه حول انتقاله للنادي صاحب الأرقام القياسية من البطولات في ألمانيا.

وكان غوارديولا قد صرح أخيراً بأن بمقدور سانيه الرحيل عن النادي في حال أراد ذلك.

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في الوقت نفسه، أكد المدرب الإسباني أنه يتمنى بقاء جناح الفريق.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تمديد عقده مع سانيه الذي يستمر حتى نهاية يونيو (حزيران) 2021.

وكان غوارديولا صرح في الأسبوع الماضي إنه ليست هناك حتى الآن محادثات مع بايرن حول سانيه.

ورد، الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، كارل هاينتس-رومينيغه، على هذا التصريح بالقول: “لا أعرف ما إذا كان بيب يعرف بكل ما يدور في ناديه، لا أدري، لننتظر”.

واتسم رد فعل غوارديولا على تصريحات رومينيغه بالهدوء، وقال في لقاء له خلال رحلة فريقه في اليابان: “كرة القدم كما هي أحياناً أقول أشياء لا تعجب الجانب الآخر”.