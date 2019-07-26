خبر سار لجماهير آرسنال بعد نجاة أوزيل!

كشف المتحدث باسم نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم أن اللاعب الألماني مسعود أوزيل وزميله البوسني سعيد كولاسيناك، سيعودان اليوم الجمعة، للانخراط بشكل طبيعي في تدريبات الفريق بعد أن نجيا من محاولة سطو مسلح يوم أمس الخميس.
وقال المتحدث باسم آرسنال: “كلاهما بخير، وسيخوضان التدريبات اليوم”.
يذكر أن الجناة الذين حاولوا سرقة اللاعبين لم يتم القبض عليهم بعد.
وكان لاعبا آرسنال قد تعرضا لمحاولة سطو مساح من قبل شخصين كانا يقودان دراجة بخارية، إذ حاول هذان المجهولان سرقة سيارة اللاعب الألماني التي كان يتجول بها برفقة زميله البوسني شمال شرق العاصمة البريطانية لندن.
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