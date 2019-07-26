فيتيل يتصدر التجربة الأولى لسباق فورمولا1 الألماني

سجل سائق فيراري، الألماني فيتيل، أفضل زمن، اليوم الجمعة، في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى الألماني المقرر، بعد غد الأحد، على مضمار هوفنهايم، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

سجل فيتيل دقيقة واحدة و14.013 ثانية على مضمار هوفنهايم البالغ طوله 4574 متراً، والذي يبعد نحو 40 كيلومتراً فقط عن مسقط رأس فيتيل.

وجاء تشارلز لوكلير زميل فيتيل بفريق فيراري في المركز الثاني بفارق 0.255 ثانية، وتلاه هاميلتون في المركز الثالث بفارق 0.302 ثانية، علماً بأن هاميلتون استخدم الإطارات المتوسطة، بينما استخدم سائقاً فيراري الإطارات الأكثر سرعة.

وكان هاميلتون فاز بالسباق الألماني في الموسم الماضي، وواصل المشوار حتى توج ببطولة العالم.

ويتقدم هاميلتون نحو التتويج ببطولة العالم للمرة السادسة، حيث يتصدر الترتيب العام لفئة السائقين بفارق 39 نقطة أمام زميله الفنلندي فالتيري بوتاس، الذي تعرض لاصطدام في أواخر التجربة الحرة الأولى، لكنه حقق خامس أفضل زمن خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بول.