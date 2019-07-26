برشلونة والدين العائق الأكبر لحلم نيمار!

أصبحت فكرة وصول البرازيلي نيمار لبرشلونة صعبة للغاية بسبب مشاكل مالية في النادي الكتالوني.

فقد تحدثت وسائل إعلام عن ارتفع إجمالي الدين العام للفريق إلى 800 مليون جنيه إسترليني بعد عملية التعاقد مع الدولي الفرنسي، أنطوان غريزمان من صفوف أتليتكو مدريد.

وهو الأمر الذي سيجعل مسألة جلب نيمار مرة أخرى دربًا من المستحيل -على الأقل هذا الصيف- وإن أراد النادي التعاقد معه بالفعل، فإنه قد يكون مضطرًا للتضحية بأربعة نجوم دفعة واحدة.

ورغم أن كل الشواهد صبت في مصلحة انعقاد الصفقة، بعدما ساءت علاقة اللاعب بناديه بعد سلسلة من الشد والجذب، فإن مجموع الدين العام في النادي، قد يجعل كل شيء ينهار فجأة.

إدارة الفريق الكاتالوني دفعت مبلغ 120 مليون يورو وهو قمية الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع فريقه السابق، وهو الأمر الذي رفع بدوره الدين العام على كاهل النادي.

ووقع غريزمان (28 عامًا) على عقد مع برشلونة يربطه بالنادي لخمس سنوات قادمة، وبشرط جزائي هو الأضخم في تاريخ النادي إذ بلغت قيمته 800 مليون يورو.

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ومع ارتفاع قيمة الدين العام إلى 800 مليون جنيه إسترليني، فإن إدارة برشلونة مطالبة بتوفير مبالغ مالية كبيرة هذا الصيف من أجل موازنة الأمور المالية بالنادي، والاتجاه الأقرب هو بيع اللاعبين.

فرغم تحصيل برشلونة مبالغ مالية ضخمة للغاية من حقوق النقل التلفزيوني لمباريات الليجا، فإن هذه المتحصلات لن تكون كافية لإحداث الفارق وستكون عملية بيع لاعبي الفريق هي الحل الأمثل.

أبرز اللاعبين الذين قد يتخلى عنهم برشلونة هم البرازيلي فيليب كوتينيو الذي يخطط للرحيل، بيد أن إدارة برشلونة مدينة لليفربول حتى الآن بمبلغ 80 مليون يورو لم يتم تسديدهم من صفقة شراء اللاعب قبل عام ونصف.

بينما يستهدف أرسنال التوقيع مع البرازيلي مالكوم، فيما عثمان ديمبيلي على قائمة بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، النادي الباريسي قد يقحم أيضًا المدافع صامويل أومتيتي في صفقة إعادة نيمار إلى برشلونة.

الديون طويلة الأجل بلغت 200 مليون يورو، فيما القصيرة منها حوالي 500 مليون يورو، وصافي الدين العام ارتفع إلى (453 مليون جنيه إسترليني) بفعل الاستثمارات والعائدات الخارجية للنادي.