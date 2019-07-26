المسيري: نبروه يستعد بكل قوة للموسم الجديد ولا بديل عن الصعود

قال أحمد المسيري رئيس نادي نبروه أن الفريق الأول يستعد بكل قوة لمنافسات الموسم الجديد من دوري القسم الثالث تحت قيادة المدير الفني عبد اللطيف الدوماني. وأضاف المسيري في تصريخات خاصة للوفد أن إدارة النادي نجحت في ضم أكثر من عنصر مميز لصفوف الفريق أبرزهم طارق سعد لاعب دكرنس وعمرو نبيل القادم من غزل المحلة وسامح حارس مرمي بيلا السابق وشيكابالا لاعب أبوكبير ومحمد أبوطالب القادم من المنزلة ومصطفي شنط لاعب أسوان السابق. نجحت في ضم أكثر من عنصر مميز لصفوف الفريق أبرزهم طارق سعد لاعب دكرنس وعمرو نبيل القادم من غزل المحلة وسامح حارس مرمي بيلا السابق وشيكابالا لاعب أبوكبير ومحمد أبوطالب القادم من المنزلة ومصطفي شنط لاعب أسوان السابق. وأكد المسيري علي دعم إدارة النادي للجهاز الفني بقيادة عبداللطيف الدوماني الذي يتمتع بخبرات كبيرة تؤهله لقيادة الفريق مرة أخري للقسم الثاني، مشيداً بالدعم اللامحدود من جماهير نبروه ودورها في عودة الفريق لسابق عهده.

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