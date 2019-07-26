أعلن نادي ريال سرقسطة الإسباني توصله إلى اتفاق مع نادي ريال مدريد من أجل انتقال لاعبه ألبيرتو سورو لصفوف الفريق الملكي خلال الميركاتو الصيفي الحالي. الصيفي الحالي. وسوف يشارك اللاعب مع الفريق الإسباني الذي يقبع في القسم الثاني خلال الموسم المقبل على سبيل الإعارة. سبيل الإعارة. ووصلت قيمة الصفقة إلى حوالي مليوني ونصف المليون يورو. وياتي تعاقد ريال مدريد مع اللاعب بفضل تألقه الموسم الماضي حيث شارك مع سرقسطه في 29 مباراة منها 13 أساسيا وسجل هدفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يتعاقد ألبيرتو سورو نجم فريق سرقسطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.