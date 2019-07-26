هنأ الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة السباحة المصرية فريدة عثمان بعد تأهلها لنهائى بطولة العالم للسباحة المقامة حاليا فى كوريا فى سباق 50 مترفراشة بزمن 79 :25 ثانية وذلك للمرة الرابعة على التوالى .
وقد اشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز الذى قدمتهبطلة مصر فى بطولة العالم مؤكدا استمراره فى تقديم الدعم لها من اجل مواصلة تحقيق المزيد من الميداليات فى البطولة .
وأثنى صبحى على الجهد المبذول من قبل الاتحاد المصرى للسباحة للخروج بهذه النتائج المشرفة .
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يهنيء فريدة عثمان بالتأهل لنهائى 50 متر فراشة ببطولة العالم للسباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.