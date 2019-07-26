وزير الرياضة يهنيء فريدة عثمان بالتأهل لنهائى 50 متر فراشة ببطولة العالم للسباحة

هنأ الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة السباحة المصرية فريدة عثمان بعد تأهلها لنهائى بطولة العالم للسباحة المقامة حاليا فى كوريا فى سباق 50 متر فراشة بزمن 79 :25 ثانية وذلك للمرة الرابعة على التوالى . فراشة بزمن 79 :25 ثانية وذلك للمرة الرابعة على التوالى . وقد اشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز الذى قدمته بطلة مصر فى بطولة العالم مؤكدا استمراره فى تقديم الدعم لها من اجل مواصلة تحقيق المزيد من الميداليات فى البطولة . بطلة مصر فى بطولة العالم مؤكدا استمراره فى تقديم الدعم لها من اجل مواصلة تحقيق المزيد من الميداليات فى البطولة . وأثنى صبحى على الجهد المبذول من قبل الاتحاد المصرى للسباحة للخروج بهذه النتائج المشرفة .

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