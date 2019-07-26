اللواء هاني عبادة مرشحًا لمنصب مدير الكرة بنادي الزمالك

علمت " بوابة الوفد" أن اللواء هاني عبادة لاعب الزمالك ومنتخب مصر للناشئين السابق مرشح لمنصب مدير الكرة بنادي الزمالك.

ومن المنتظر الإعلان عن ذلك عقب مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة

يذكر أن " عبادة" عمل مع أكثر من جهاز مديراً للكرة ، وتولى إدارة الكرة بنادى اتحاد الشرطة فى عصره الذهبى.