المصري يلاقي بورفؤاد وديًا بدون جمهور مساء الأحد

أتم جهاز الكرة بالنادي المصري بقيادة اللواء ياسر سالم الاتفاق مع الجهاز الفني لفريق بورفؤاد على إقامة مباراة ودية تجمع بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بعد غدٍ الأحد على ستاد المصري. مساء بعد غدٍ الأحد على ستاد المصري. ومن المقرر أن تقام المباراة بدون جمهور تنفيذاً لاشتراطات الجهات المعنية والتي أكدت على ضرورة إقامة تدريبات المصري ومبارياته الودية على الاستاد بدون جمهور وذلك على خلفية تقارير اللجان الهندسية المعنية والتي قامت بمعاينة الاستاد في فبراير الماضي والتي أكدت على ضرورة عدم استقبال الاستاد لأية تجمعات جماهيرية. على ضرورة إقامة تدريبات المصري ومبارياته الودية على الاستاد بدون جمهور وذلك على خلفية تقارير اللجان الهندسية المعنية والتي قامت بمعاينة الاستاد في فبراير الماضي والتي أكدت على ضرورة عدم استقبال الاستاد لأية تجمعات جماهيرية.

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