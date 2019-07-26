سخر ضياء السيد مدرب عام منتخب مصر السابق من قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بالغاء مسابقتي ٩٧ ، ٩٨ لكرة القدم. وقال السيد عبر حساب الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: " وطبعا من أهم قرارات اتحاد الكرة عشان يبقى عندنا منتخب قوي أنه يزود عدد الأجانب ولاعب شمال أفريقيا يتعامل مصري والفلسطيني والسورى مصري ". عدد الأجانب ولاعب شمال أفريقيا يتعامل مصري والفلسطيني والسورى مصري ". وأضاف: " يلغى مسابقتي ٩٧ ، ٩٨ ويقعدوا فى البيت، واختتم : مفيش فايدة، ده خراب مش إصلاح ".

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كانت هذه تفاصيل خبر ضياء السيد يسخر من إلغاء مسابقتي 97 و 98 : " مفيش فايدة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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