وكيل إسلام جابر يكشف للوفد كواليس انتقاله إلى الزمالك

قال وائل فؤاد وكيل اللاعب إسلام جابر المنتقل مؤخرًا لصفوف الزمالك قادمًا من مصر المقاصة أن عرض الزمالك كان الأكثر جدية مقارنة بالعروض التي قُدمت للاعب.

وأكد فؤاد أن إصرار خالد جلال المدير الفني للفريق الأول بالزمالك على ضم اللاعب

بجانب الاحترافية في التعامل من أمير مرتضي المُشرف العام على الكرة هو ماساعد على إتمام الصفقة.

وأشدد أن اللاعب يُعدُ إضافة كبيرة للفريق الأبيض نظراً لصغر سنه بجانب قدراته المهارية والفنية

العالية وهو مايحتاجه نادي الزمالك في الفترة المقبلة.

وكشف فؤاد عن الأندية التي رغبت من قبل في انضمام اللاعب وهي الأهلي وبيراميدز ولكن إصرار مسئولي الزمالك هو مارجح كفة انتقاله للفريق الأبيض.

وأوضح فؤاد أن العصر الحالي هو عصر الاحتراف ولا مجال لتحديد انتماء اللاعب لفريق مُعين بناءً علي مايثار بمواقع التواصل الاجتماعي.