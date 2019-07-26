إنتر ميلان يعلن رحيل جواو ميراندا إلى الدوري الصيني

أعلن نادي انتر ميلان الإيطالي عبر موقعه الرسمي فسخ تعاقده مع مدافع الفريق، البرازيلي جواو ميراندا بالتراضي وذلك من أجل إتاحة الفرصة لشراء اللاعبين حتي لا يقع تحت قاعدة اللعب المالي النظيف. المالي النظيف. يأتي ذلك في ظل اهتمام فريق جيانجسو الصيني بضم اللاعب خلال المركاتو الصيفي عقب انتهاء تعاقد مع الانتر وبذلك سوف ينهي جواو ميراندا مسيرته المميزه في الملاعب الأوروبية حيث سبق وأن لعب لفريق أتليتكو مدريد وإنتر ميلان. جواو ميراندا مسيرته المميزه في الملاعب الأوروبية حيث سبق وأن لعب لفريق أتليتكو مدريد وإنتر ميلان. وتمتلك مجموعة سونينج الصينية أسهم في نادي إنتر ميلان والجدير بالذكر أن النيراتزوري تعاقد مع كل من ستيفانو سينسي ونيكولو باريلا ولازارو ودييجو جودين.

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