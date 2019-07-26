غدا قرعة البطولة العربية للأندية الأبطال 2019 - 2020

استقر الاتحاد العربي لكرة القدم على إجراء قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019 / 2020 غدًا السبت والتي ستجرى مراسمها في العاصمة المغربية. ويشارك في النسخة الحالية أندية النجم الساحلي والترجي (تونس)، والشباب والاتحاد (السعودية)، وشباب الأردن (الأردن)، وشباب قسنطينة ومولودية الجزائر (الجزائر)، والاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، والوصل والجزيرة (الإمارات)، والهلال والمريخ (السودان)، والجيش (سوريا)، والمحرق (البحرين)، والشرطة والقوة الجوية (العراق)، وهلال القدس (فلسطين)، وظفار والنصر (عمان)، والعربي والسالمية والكويت (الكويت)، والنجمة والعهد (لبنان)، وأهلي بن غازي (ليبيا)، ونواذيبو (موريتانيا)، والوداد وأولمبيك أسفي والرجاء (المغرب) قسنطينة ومولودية الجزائر (الجزائر)، والاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، والوصل والجزيرة (الإمارات)، والهلال والمريخ (السودان)، والجيش (سوريا)، والمحرق (البحرين)، والشرطة والقوة الجوية (العراق)، وهلال القدس (فلسطين)، وظفار والنصر (عمان)، والعربي والسالمية والكويت (الكويت)، والنجمة والعهد (لبنان)، وأهلي بن غازي (ليبيا)، ونواذيبو (موريتانيا)، والوداد وأولمبيك أسفي والرجاء (المغرب) وكان المستشار تركي الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم في شهر ابريل الماضي أعلن أن النسخة الثانية لكأس العرب، سوف تحمل اسم جلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب وسبق وأن تم تسمية النسخة الماضية باسم الشيخ زايد آل نهيان والتي حقق لقبها النجم الساحلي .

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