الفيفا يعلن مواعيد مباريات مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2019 والتي من المقرار أن تقام للمرة الأولى في قطر خلال الفترة من 11 حتى 21 من شهر ديسمبر المقبل.
وتقام البطولة بمشاركة أبطال القارات الـ 6وبطل الدوري القطري وسوف يتم إجراء قرعة مواجهة الدور التالي ونصف النهائي في مقر الاتحاد الدولي بمدينة بزيوريخ السويسرية يوم 16 سبتمبر المقبل.
وتأهل حتي الآن من أبطال القارات الستة ثلاث فرق وهيليفربول الإنجليزي (الفائز بدوري أبطال أوروبا) الذي يلعب له محمد صلاح نجم منتخب مصر ، و هينجين سبورت من (الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا) وفريق مونتيري المكسيكي (الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف)
ويتبقى بطل دوري أبطال أفريقيا والذي يجمع بين الترجي والواد المغربي وبطل دوري أبطال آسيا وبطل كوبا ليبرتادوريس والسد القطري ممثل البلد المستضيف.
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