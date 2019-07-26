الاتحاد المصري يُفصل قانونًا جديدًا ضد الأهلي والجونة

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وجه الاتحاد المصري لكرة القدم ضربة قوية للاستراتيجية التي تتبعها إدارة نادي الجونة في التعاقدات منذ تولي نجم الأهلي “حسام غالي” منصب المدير الرياضي للنادي قبل بدء الميركاتو الشتوي 2019.

واتخذ الاتحاد قرارٌ بمنع أندية الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المقبل 2020/2019 بإجراء أكثر من 5 إعارات في الموسم، وهو ما يتعارض ويخالف سياسة نادي الجونة بصورة واضحة، وكأنه موجه خصيصًا لهم بعد أن قاموا باستعارة 11 لاعبًا في الموسم الماضي 2019/2018، من بينهم 7 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي.

وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي “لن يُسمح بأكثر من 5 لاعبين معارين فقط لكل فريق، على أن يتم رفع اسم اللاعب المعار من قائمة الفريق الذي أعير منه، مع أحقية النادي في قيد لاعب آخر بدلاً منه، ثم إعادة قيد اللاعب المعار مع عودته لناديه مع انتهاء فترة الإعارة”.

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واستعار الجونة الرباعي “أحمد مكي وإسلام عبد المنعم وأحمد الألفي وأحمد أباظة” من أندية سموحة وطلائع الجيش والاتحاد السكندري والزمالك، بينما استعار من الأهلي “أحمد حمدي وأكرم توفيق وعمر رضوان وعمرو السعداوي وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وإسلام جابر”.

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وساعدت تلك السياسة فريق الجونة على النجاة من الهبوط خلال النصف الثاني من الموسم، بل والمساهمة بصورة ملموسة في إهداء لقب الدوري لصالح الأهلي، خاصةً بعد التعادل مع الزمالك في الجولة الـ 33 يوم 21 يوليو الجاري بهدفين في كل شبكة، علمًا بأن الجونة كان متقدمًا في النتيجة 1/2 حتى الدقيقة 97.

وفي الوقت الذي كان المنافس الجديد على اللقب “بيراميدز” يستعد للانفراد بالصدرة على حساب الأهلي، استطاع الجونة تحقيق الفوز 1/2 في الجولة 23 يوم 19 فبراير الماضي، وسجل ابن أكاديمية الأهلي “أحمد ياسر ريان” هدف الفوز في الدقيقة 60.

كما تعادل الجونة مع الإسماعيلي 2/2 مطلع شهر أبريل الماضي، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 17، وسجل أحمد مكي هدفي الجونة.

على صعيد آخر، يُطالب جمهور الأهلي بإبقاء أحمد ياسر ريان ومنحه الفرصة كاملة مع الفريق الأول الموسم المقبل، وعدم تجديد إعارته للجونة، بعدما سجل 7 أهداف في 13 مباراة في الدوري المحلي منذ يناير الماضي.

ويفوق رصيد أهداف أحمد ريان رصيد المهاجم الأول للأهلي “وليد أزارو” في عموم الموسم، حيث سجل المغربي 6 أهداف في 22 مباراة!.