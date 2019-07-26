رياضة | لاسارتي يرفض رحيل موهبة الأهلي المميزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يرفض رحيل موهبة الأهلي المميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخدمات عمار حمدي لاعب الفريق، وعدم رحيله نهاية الموسم الجاري.

وأغلق لاسارتي، باب رحيل اللاعب عن صفوفه لرغبته في الاعتماد عليه بالموسم الجديد، بعدما ظهر بمستوى مميز مع الاتحاد السكندري خلال فترة إعارته، أو بمعسكر الفريق الأخير بإسبانيا.

Advertisements

وشدد لاسارتي لإدارة النادي، على عدم نيته التفريط في اللاعب، وضرورة الحفاظ عليه من العروض الخارجية، حيث يرى أن حمدي، سيكون أحد أهم الأوراق الرابحة له بالموسم الجديد.

وتلقى اللاعب عدة عروض للرحيل على سبيل الإعارة أبرزها "سموحة، والاتحاد السكندري، وطنطا"، إلا أن الجهاز الفني يرفض رحيله بشكل قاطع حتى الآن.