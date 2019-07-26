رياضة | عاجل - الزمالك يقترب من حسم صفقتين جديدتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - الزمالك يقترب من حسم صفقتين جديدتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات الزمالك قريبًا من التعاقد مع الثنائي محمد عبدالعاطي نجم وادي دجلة وجون أنطوي نجم مصر للمقاصة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك عقب توصل مسئولي الفريق الأبيض لاتفاق شبه نهائي مع أنديتهم في الساعات الماضية.

وأعلن الزمالك بالأمس عن تعاقده مع إسلام جابر نجم مصر للمقاصة والذي كان معارًا للداخلية لمدة 5 مواسم، وكان الأهلي قريبًا من حسم تلك الصفقة، حيث تمكن من الحصول على توقيع اللاعب قبل أن ينتهي به المطاف في ميت عقبة.

وأعلن الزمالك أيضًا عودة محمد عبدالشافي نجمه السابق الذي انضم له لمدة 3 مواسم وذلك بعد قضاؤه رحلة احتراف بداية من موسم 2014/2015 في صفوف أهلي جدة السعودي وتمت إعارته في الموسم الماضي إلى الفتح السعودي قبل العودة للزمالك من جديد.