رياضة | تعرف على صفقات سمسطا استعدادا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على صفقات سمسطا استعدادا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة مركز شباب سمسطا الصاعد لدورة القسم الثالث برئاسة المحاسب أحمد دهشان فى إتمام التعاقد مع حسام حسن لاعب خط وسط بنى سويف وسوهاج واسمنت اسيوط فى صفقة انتقال حر .

يأتى ذلك فى إطار خطة مجلس إدارة سمسطا فى دعم الفريق قبل بدء الموسم الجديد وتنفيذا لروؤية صالح مصطفى المدير الفنى للفريق فى بناء فريق قوى للمنافسة على الصعود للمظاليم .

وكان مسوؤلى سمسطا قد نجحوا فى ضم العديد من اللاعبين وهم ( محمد حماده واحمد عزوز وعمرو دياب و

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بدري عامر و عبدالرحمن حسني (بودي) وهشام مفتاح ونبيل محمود ومحمد أبو ألفتوح ) .

بجانب تجديد عقود العديد من اللاعبين بالقوام الأساسي للفريق وهم ( عمرو ابو النور والزيني وحسام حسن ورضا شحاته ومرزوق حسن وديناري عصمتواحمد جرار وبلال عبدالبر و محمد يوسف )

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من صالح مصطفى مديرا فنيا، وعلى حسن مدربا عاما وهاني جمال مدرب حراس المرمى، وعادل عبدالعظيم مدير الكرة وأحمد دهشان المشرف على الكرة .