رياضة | مفاجأة.. الزمالك يستعد لخطف "أفشة" من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الزمالك يستعد لخطف "أفشة" من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف مسئولو نادي الزمالك من المفاوضات مع محمد مجدي "آفشة" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بيراميدز لضمه بداية من الموسم المقبل لتعويض رحيل محمد إبراهيم.

ويتمسك مسئولو الزمالك بضم آفشة بسبب تراجع مستوى يوسف إبراهيم أوباما ورحيل محمد إبراهيم إلى جانب الإصابات المتكررة لأيمن حفني وغيابه لفترة طويلة عن الفريق.

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آفشة رفض التوقيع للزمالك بسبب وضعه الأهلي أولوية بالنسبة له ورغبته في الانضمام إلى القلعة الحمراء بسبب ميوله للفريق الأهلاوي في الوقت الذي لم يحسم الأحمر المفاوضات حتى الآن.

الزمالك منح مهلة أخيرة لأفشة حتى الأحد المقبل لحسم قراره بشكل نهائي سواء بالموافقة أو الرفض بسبب رغبتهم في قيده قبل غلق باب القيد الافريقي والاعتماد عليه في دوري الأبطال.