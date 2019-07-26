رياضة | من أوروبا إلى الخليج.. صراع مشتعل على نجم الأهلي "المتألق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من أوروبا إلى الخليج.. صراع مشتعل على نجم الأهلي "المتألق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحيفة سعودية أن فريقي الهلال واتحاد جدة السعوديين يسعيان من أجل التعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تألقه مع القلعة الحمراء في الفترة الماضية ومع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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ووفقاً لصحيفة “الكبار” السعودية، فإن محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى دخل دائرة اهتمامات ناديى الهلال واتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت الحارس الدولي محمد الشناوي أشعل الصراع بين عمالقة الدوري السعودي حيث بدأت إدارة الاتحاد في التحرك من أجل فتح باب المفاوضات بشكل قوي مع الأهلي للحصول على خدمات الحارس فى الوقت الذى دخل فيه الشناوى دائرة اهتمامات الهلال الذي يرغب هو الآخر في ضم الشناوي.