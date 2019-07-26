رياضة | تعثر مفاوضات الزمالك مع مهاجم المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعثر مفاوضات الزمالك مع مهاجم المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعثرت مفاوضات نادي الزمالك مع المغربي أيوب الكعبي المحترف في الدوري الصيني بعد الاتصالات مع اللاعب لضمه بداية من الموسم المقبل لتدعيم خط الهجوم.

وجاء تعثر المفاوضات بسبب رغبة اللاعب في العودة للمغرب من بوابة الوداد على سبيل الإعارة بسبب حالة الوضع لزوجته وانتظاره لمولود بعد شهرين ورغبته في البقاء إلى جانبها بالمغرب.

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وسبق وفاوض الزمالك، الكعبي الموسم الماضي بعد تألقه مع نهضة بركان لكنه فضل في النهاية الانتقال إلى الدوري الصيني بسبب ارتفاع قيمة العرض المالي عن العرض الزملكاوي.

ويبحث الزمالك عن مهاجمين أجانب سوبر لضمهم إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بسبب النقص الذي يعاني منه الفريق حاليًا.