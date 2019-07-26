رياضة | "الخليج 365 الرياضي" يكشف تفاصيل حصول بيراميدز على توقيع نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الرياضي" يكشف تفاصيل حصول بيراميدز على توقيع نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤولي نادي بيراميدز سبورت، في الحصول على توقيع إبراهيم حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر خاص داخل بيراميدز، أن اللاعب وقع خلال الأيام الماضية على عقود انتقاله لمدة ثلاثة مواسم، في حضور ممدوح عيد المدير التنفيذي وعمرو بسيوني ووكيل اللاعب، وحصل على 150.000 جنيه مقدم تعاقد، قبل إنهاء المفاوضات مع ناديه عقب مباراة القمة.

وأضاف المصدر، أن بيراميدز تقدم بعرض لإدارة الزمالك، للحصول على خدمات اللاعب مقابل 15 مليون جنيه، على أن تكون صفقة انتقال عمر جابر من بيراميدز للقلعة البيضاء، بشكل منفرد.

ويسعى بيراميدز، للحصول على خدمات اللاعب بناء على تعليمات الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني والذي أشرف على تدريب حسن، حينما كان مديرا فنيا للإسماعيلي، ورغبته في تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد والمنافسة على لقب الكونفدرالية.