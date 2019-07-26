رياضة | رسميا.. الرائد يتعاقد مع الغامدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الرائد يتعاقد مع الغامدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي الرائد رسميًا، اليوم الجمعة، مع لاعب خط الوسط، رائد الغامدي، قادمًا من نادي الباطن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال نادي الرائد عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنهت إدارة نادي الرائد هذا اليوم إجراءات توقيع عقد احترافي مع اللاعب رائد الغامدي "25سنه" لمدة ثلاث سنوات".

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وكان رائد الغامدي قد انضم إلى صفوف عدة أندية، أبرزها الأهلي والخليج وأحد والباطن.

وشارك الغامدي مع الباطن في 16 مباراة بمختلف المسابقات، وأحرز 4 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.