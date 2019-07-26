رياضة | باكايوكو يضع تشيلسي في ورطة كبيرة

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كشفت تقارير صحفية عالمية، أن فريق تشيلسي الإنجليزي بقيادة مديره الفني فرانك لامبارد، يمر بمشكلة كبيرة، بسبب مركز خط الوسط، قبل بداية الموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكره موقع "جول" العالمي، فإن نادي تشيلسي يخشون من أن باريس سان جيرمان الفرنسي، قد يصرفون النظر في امر التعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي تيموي باكايوكو.

يأتي هذا الأمر في الوقت الذي يواجه فيه لامبارد، مدرب البلوز، معضلة بشأن عدد اللاعبين غير المحليين في تشكيلة الفريق مع اقترب الموسم الجديد.