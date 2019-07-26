رياضة | مدافع برشلونة يقترب من الدوري الياباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع برشلونة يقترب من الدوري الياباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الجمعة، أن المدافع الدولي توماس فيرمايلن، تعاقد مع فيسل كوبي الياباني، لمدة عامين ونصف العام، بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

أفادت صحيفة هيت لايتست نيوز، أن مدافع برشلونة السابق الذي تحرر من عقده في الأول من يوليو (تموز) الحالي: "اجتاز الفحص الطبي الروتيني"، و"زار مركز التدريب" لفريقه المستقبلي الذي يحتل المركز 15 في الدوري.

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وأضافت أن فريق فيسل كوبي سيعلن قريباً تعاقده رسمياً مع فيرمايلن (33 عاماً)، بعد رفض الأخير عرض زميله السابق ومواطنه فنسان كومباني، الراحل عن مانشستر سيتي للعودة إلى إندرلخت، وتسلم مهمة الإشراف عليه، إلى جانب مهامه كلاعب.

وسيلعب فيرمايلن في الفريق الياباني الى جانب الاسبانيين لاعب الوسط أندريس إنييستا، والمهاجم دافيد فيا، والمهاجم الألماني لوكاس بودولسكي، علماً أن النادي الياباني ضم قبل أيام قليلة المدافع الدولي اللبناني جوان العمري.

ويحتل فيسيل كوبي المركز 15 في الدوري الراهن من أصل 18 نادياً، ويبتعد 3 نقاط عن منطقة الخطر، بعد 20 جولة على بداية الدوري.