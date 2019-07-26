رياضة | تشيلسي يرصد راتبًا كبيرًا لنجمه الشاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يرصد راتبًا كبيرًا لنجمه الشاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي، من التوصل لإتفاق مع النجم الشاب كالوم هودسون أودوي، بشأن تجديد العقد، خلال الفترة الحالية وقبل بداية الموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكره موقع "جول" العالمي، فإنه تم الإتفاق مع هودسون أودوي على تجديد عقده، وسوف يحصل على أكثر من 100 ألف باوند في الأسبوع وسترتفع إلى 180 ألف باوند أسبوعيًا + إضافات حسب أداءه مع الفريق.

ومن الجدير بالذكر أن موهوب تشيلسي، هودسون أودوي، كان على رادار نادي بايرن ميونيخ الألماني، وتقدم النادي بعرضين الأول بقيمة 30 مليون والثاني بقيمة 35 مليون، ولكن تم رفض العرضين.