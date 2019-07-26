رياضة | موهبة تشيلسي يطالب بـ"رقم هازارد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موهبة تشيلسي يطالب بـ"رقم هازارد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي، من التوصل لإتفاق مع النجم الشاب كالوم هودسون أودوي، بشأن تجديد العقد، مع منح اللاعب راتبًا إسبوعيًا يتجاوز الـ100 ألف جنيه استرليني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ستاندارد" البريطانية، فإن ممثلو هودسون أودوي طلبوا حصول ممثلهم على القميص رقم 10 مع تشيلسي، وهو الرقم الذي كان يحمله النجم البلجيكي إيدين هازارد.

وجاء ذلك على الرغم من زعم النجم البرازيلي ويليان، بأن النادي اللندني قد عرض عليه الرقم السابق لـ إيدين هازارد، خاصة لأنه سيكون النجم الهجومي الأول للفريق الأزرق.