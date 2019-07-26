رياضة | رد فعل غريب من رونالدو بعد احتفال أحد اللاعبين على طريقته (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد فعل غريب من رونالدو بعد احتفال أحد اللاعبين على طريقته (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق يوفنتوس الإيطالي مع فريق نجوم الدوري الكوري الجنوبي (3-3)، في مباراة ودية بكرة القدم جرت بينهما، اليوم الجمعة، وذلك في إطار استعدادات "البيانكونيري" للموسم الجديد.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول لقطة طريفة، في المباراة التي أقيمت في سيئول، فقد سجل لاعب فريق النجوم "سيسينها" هدف التقدم الثاني في شباك "البيانكونيري"، واحتفل مع زملائه به على طريقة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وأمام أنظاره، فابتسم الدون، الذي كان جالسا على دكة البدلاء.

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